Сотрудники ГИБДД сообщают о всплеске ДТП с мотоциклистами

По его словам, горожане все чаще и чаще жалуются в ГАИ на шумные «покатушки» на мотоциклах. Нередко молодые люди (чаще всего парни от 16 до 22 лет) переделывают мотоцикл специально, чтобы погромче «ревел», и ездят ночами наперегонки на больших скоростях, что создает шум и мешает спать жителям домов, расположенных у дорог.

Также в этом году ГАИ зафиксировало всплеск ДТП с мотоциклами: с 34 случаев за весь прошлый год до 43 за прошедший период этого года. В прошлом году погибли два мотоциклиста, в этом году — уже четыре.

«Кроме того, за семь месяцев этого года 45 мотоциклистов получили травмы, — отметил Владимир Прибылов. — Молодые парни ради бахвальства перед сверстниками носятся на огромных скоростях. Если на такой скорости мотоцикл попадает в ДТП — серьезных ранений не избежать. В результате нередко молодые люди становятся инвалидами».

За превышение скорости и переделывание транспортного средства, разумеется, предусмотрено наказание (вплоть до лишения водительского удостоверения и прекращения регистрации транспортного средства). Но чтобы наказать мотоциклиста — нарушителя, нужно его сначала поймать. Нарушители же не всегда останавливаются по требованию инспектора. А устраивать погоню на таких скоростях — опасно для всех участников дорожного движения, отмечают в ГАИ.

Поэтому сейчас в Госавтоинспекции разрабатывают меры борьбы с мотоциклистами-нарушителями. Возможно, на вооружение будет взята уже испытанная практика временного выставления преград на дорогах, где ездят мотоциклисты по ночам, на участке после дежурящего патруля ДПС.

«В таких случаях, даже если мотоциклист не останавливается по требованию инспектора ГАИ, он вынужден остановиться у заграждения», — отметил Владимир Прибылов.

Обращаясь же гонщикам мотоциклистам сотрудники ГАИ отмечают, что даже экипировка и шлем не спасут в случае серьезного ДТП. Например, недавно активисты общественной организации «Ночной патруль» провели мини-эксперимент — взяли мотошлем из дешевого материала и удалили по нему ногой. Шлем раскололся на части.