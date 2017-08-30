Сотрудники ГИБДД сообщают о всплеске ДТП с мотоциклистами
Сотрудники ГАИ разрабатывают меры борьбы с
Сотрудники ГАИ разрабатывают меры борьбы с
По его словам, горожане все чаще и чаще жалуются в ГАИ на шумные «покатушки» на мотоциклах. Нередко молодые люди (чаще всего парни от 16 до 22 лет) переделывают мотоцикл специально, чтобы погромче «ревел», и ездят ночами наперегонки на больших скоростях, что создает шум и мешает спать жителям домов, расположенных у дорог.
Также в этом году ГАИ зафиксировало всплеск ДТП с мотоциклами: с 34 случаев за весь прошлый год до 43 за прошедший период этого года. В прошлом году погибли два мотоциклиста, в этом году — уже четыре.
«Кроме того, за семь месяцев этого года 45 мотоциклистов получили травмы, — отметил Владимир Прибылов. — Молодые парни ради бахвальства перед сверстниками носятся на огромных скоростях. Если на такой скорости мотоцикл попадает в ДТП — серьезных ранений не избежать. В результате нередко молодые люди становятся инвалидами».
За превышение скорости и переделывание транспортного средства, разумеется, предусмотрено наказание (вплоть до лишения водительского удостоверения и прекращения регистрации транспортного средства). Но чтобы наказать мотоциклиста — нарушителя, нужно его сначала поймать. Нарушители же не всегда останавливаются по требованию инспектора. А устраивать погоню на таких скоростях — опасно для всех участников дорожного движения, отмечают в ГАИ.
Поэтому сейчас в Госавтоинспекции разрабатывают меры борьбы с
«В таких случаях, даже если мотоциклист не останавливается по требованию инспектора ГАИ, он вынужден остановиться у заграждения», — отметил Владимир Прибылов.
Обращаясь же гонщикам мотоциклистам сотрудники ГАИ отмечают, что даже экипировка и шлем не спасут в случае серьезного ДТП. Например, недавно активисты общественной организации «Ночной патруль» провели
«Интересно, что нарушают ПДД в принципе чаще молодые и неопытные водители, — отмечает Владимир Прибылов. — Взрослые, с опытом и стажем, как правило, предпочитают думать о своей безопасности».