В Лесосибирске на складе стройматериалов травмирован подросток

В Лесосибирске 16-летний подросток получил множественные травмы в складском помещении магазина строительных материалов. Ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел в среду, 30 августа. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен несовершеннолетний 2001 г. р. с «телесными повреждениями». Полицейским удалось установить, что на складе одного из магазинов на подростка упал поддон со стройматериалом.

Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом ребенок попал в складское помещение.