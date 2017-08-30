В Лесосибирске на складе стройматериалов травмирован подросток
Инцидент произошел в среду, 30 августа.
Инцидент произошел в среду, 30 августа.
В Лесосибирске 16-летний подросток получил множественные травмы в складском помещении магазина строительных материалов. Ребенок госпитализирован, сообщили в
Инцидент произошел в среду, 30 августа. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен несовершеннолетний 2001 г. р. с «телесными повреждениями». Полицейским удалось установить, что на складе одного из магазинов на подростка упал поддон со стройматериалом.
Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе каким образом ребенок попал в складское помещение.
Сейчас парень находится в больнице на операции. По предварительной информации, склад принадлежал индивидуальному предпринимателю. Пострадавший подросток мог работать в торговой точке.