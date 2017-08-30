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12:04 (мск), источник: VN.ru

За кражу триммера будут судить главу богатого села

Глава сельсовета в Куйбышевском районе Новосибирской области пойдет под суд. Его называют соратником бывшего главы района Функа, а местные жители винят его в уничтожении рощи во вверенном ему сельсовете.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Абрамовского сельсовета Юрия Соловьева. Среди обвинений, предъявленных чиновнику, коррупция, мошенничество и незаконный оборот оружия.

«Главу Абрамовского сельсовета Куйбышевского района обвиняют в совершении 17 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 290,159,286,160, 222 УК РФ, а именно — в получении взяток на сумму 365 тыс. рублей, приобретении путем обмана прав на пять земельных участков общей площадью 1,7 га и стоимостью свыше 2,3 млн. рублей, девяти фактах превышения должностных полномочий при выделении земельных участков на территории поселения, присвоении имущества сельсовета на сумму свыше 51 тыс. рублей, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Депутаты районного совета в этом году освободили от занимаемой должности бывшего заместителя начальника Куйбышевского ГОВД и теперь уже бывшего Абрамовского главу Юрия Соловьева, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконной торговле землями в поистине впечатляющих размерах и получении крупной взятки», — сообщила газета «Куйбышевская правда». Однако на сайте сельсовета он до сих пор значится как глава.

Юрия Соловьева называют близким другом и соратником бывшего главы Куйбышевского района Виктора Функа, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье по ст. 286 ч. 3 УК РФ (превышение должностных полномочий). Глава района был вынужден уйти в отставку.

«Помимо получения взяток в виде денег от жителей Куйбышевского района за предоставление в собственность пяти земельных участков, он в период с 2014 по 2016 годы присвоил вверенные ему бензиновый триммер, сварочный аппарат, компьютер и 120 метров металлической трубы», — сообщает портал WKAINSKE.RU.

«Дело Соловьева», так называют эту историю местные жители, тянется уже с весны и горячо обсуждается во всех местных пабликах. Горожан, конечно, возмущают преступления, совершенные чиновником. Однако его главную вину они видят в «разбазаривании» вверенного ему Абрамово. Это одно из богатейших сел района находится рядом с городом, здесь есть красивая роща, и места под строительство дома там выбирают люди состоятельные.

Куйбышевские чиновники становятся героями криминальной и судебной хроники. Так, заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева признали виновным в халатности и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. «Благодаря» чиновнику, Куйбышев остался без чистой воды, а 15 миллионов рублей бесследно исчезли.

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