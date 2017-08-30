В Новосибирске байкер сбил на переходе женщину
Во время аварии водителя самого выбросило на дорогу.
Во время аварии водителя самого выбросило на дорогу.
Около общежития НГПУ, по улице Выборная водитель мототранспорта наехал на
«Пострадавшая переходила дорогу на зелёный свет, но это не уберегло её от травмы. Очевидцы говорят, что водитель мотоцикла во время столкновения слетел со своего транспортного средства, но быстро встал и поспешил на помощь женщине» — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Кроме этого, пострадал и мотоцикл, на него сзади наехал следовавший за ним седан. На месте аварии работали сотрудники скорой и ДПС.