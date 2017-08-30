В Новосибирске байкер сбил на переходе женщину

Около общежития НГПУ, по улице Выборная водитель мототранспорта наехал на женщину-пешехода. Она лежала без движения на дороге лицом вниз, пока её не забрала с места происшествия карета скорой помощи.

«Пострадавшая переходила дорогу на зелёный свет, но это не уберегло её от травмы. Очевидцы говорят, что водитель мотоцикла во время столкновения слетел со своего транспортного средства, но быстро встал и поспешил на помощь женщине» — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».