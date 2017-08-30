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12:12 (мск), источник: Интерфакс

В Магнитогорске расследуют убийство предпринимателя

Челябинск. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя в Магнитогорске Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

«В ночное время 29 августа 2017 года около одного из домов по улице Строителей Ленинского района Магнитогорска обнаружено тело 36-летнего предпринимателя со следами насильственной смерти — огнестрельными ранениями », — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным местных СМИ, погибший Камо Арутюнян занимался строительством. Его убили около подъезда дома, в котором он жил. Свидетели утверждают, что между погибшим и стрелявшим произошел конфликт, после чего убийца выстрелил не менее десяти раз.

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