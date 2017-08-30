В Магнитогорске расследуют убийство предпринимателя

«В ночное время 29 августа 2017 года около одного из домов по улице Строителей Ленинского района Магнитогорска обнаружено тело 36-летнего предпринимателя со следами насильственной смерти — огнестрельными ранениями », — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, погибший Камо Арутюнян занимался строительством. Его убили около подъезда дома, в котором он жил. Свидетели утверждают, что между погибшим и стрелявшим произошел конфликт, после чего убийца выстрелил не менее десяти раз.