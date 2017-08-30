В Лидском районе мужчина до смерти избил лежачего отца

Источник: БЕЛТА

От рук родного сына погиб 72-летний пенсионер в Лидском районе. Он в последнее время много болел и самостоятельно передвигаться не мог. Порой за ним ухаживал 43-летний сын. Мужчина не так давно закодировался, но побороть пристрастие к алкоголю не сумел.

«После очередного употребления спиртного в ответ на замечание отца сын затеял ссору. Избив пенсионера, мужчина покинул жилище и пришел лишь к утру», — рассказали в милиции.

Отец к тому времени был уже мертв. Не подозревая, что это его рук дело, мужчина обратился в сельский совет и сообщил о смерти отца. На место прибыл участковый инспектор милиции, обративший внимание на побои на теле погибшего.