Омская полиция устанавливает местонахождение двух несовершеннолетних
Из воспитательного учреждения города Исилькуля Омской области ушли 16-летние парни.
Из воспитательного учреждения города Исилькуля Омской области ушли 16-летние парни.
В отдел МВД России по Исилькульскому району обратились работники воспитательного учреждения с заявлением о самовольном уходе 16-летних Дмитрия Бабенко и Сергея Рашидова. Подростки покинули место пребывания 29 августа около 18.00 часов. Об этом сообщается на сайте омской полиции.
Приметы Дмитрия: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волос короткий, лицо овальное, глаза голубые, нос прямой, губы толстые. Был одет в шорты темного цвета, спортивную
Приметы Сергея: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волос средней длинны, лицо овальное, глаза карие, нос прямой. Был одет в шорты темного цвета, светлую футболку.
Сотрудниками полиции по приметам разыскиваемых ориентированы личный состав и наружные службы, устанавливаются и опрашиваются знакомые подростков, проверяются места их возможного появления. Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефонам: 79−31−04 или 02.