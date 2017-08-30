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12:19 (мск), источник: АиФ Омск

Омская полиция устанавливает местонахождение двух несовершеннолетних

Из воспитательного учреждения города Исилькуля Омской области ушли 16-летние парни.

В отдел МВД России по Исилькульскому району обратились работники воспитательного учреждения с заявлением о самовольном уходе 16-летних Дмитрия Бабенко и Сергея Рашидова. Подростки покинули место пребывания 29 августа около 18.00 часов. Об этом сообщается на сайте омской полиции.

Приметы Дмитрия: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волос короткий, лицо овальное, глаза голубые, нос прямой, губы толстые. Был одет в шорты темного цвета, спортивную черно-серую ветровку на молнии, кроссовки черно-белого цвета.

Приметы Сергея: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волос средней длинны, лицо овальное, глаза карие, нос прямой. Был одет в шорты темного цвета, светлую футболку.

Сотрудниками полиции по приметам разыскиваемых ориентированы личный состав и наружные службы, устанавливаются и опрашиваются знакомые подростков, проверяются места их возможного появления. Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефонам: 79−31−04 или 02.

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