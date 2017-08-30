Омские подростки дерзко ограбили киоск с шашлыками

Дерзкая кража произошла 22 августа в шашлычном киоске на улице Лермонтова в Омске. Владелец киоска пожаловался в полицию на пропажу продуктов и денег. Сумму ущерба пострадавший оценил в 8670 рублей.

Полиция взялась за расследование и выяснила, что ограбление совершили учащиеся школы № 58, 13-летний мальчик и его 16-летняя подруга. Причем оба подростка воспитываются без отцов.

Молодые люди решились на кражу, прихватив с собой молоток. Причем мальчику не удалось разбить окно, зато у девушки взлом вышел с первого раза.

Подросток влез в павильон, забрал шашлыки, напитки и деньги. Пищу ребята съели, а деньги поделили.

Однако малолетних сообщников поймали правоохранители.