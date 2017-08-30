В Волгоградской области снова объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности
Синоптики предупреждают о сохранении чрезвычайной пожароопасности — 5 классе горимости леса.
Синоптики предупреждают о сохранении чрезвычайной пожароопасности — 5 классе горимости леса.
Как сообщили РИАЦ в
В отдельных
В условиях чрезвычайной пожароопасности ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.
Также напоминаем, что постановлением губернатора Волгоградской области № 383 от 3 июля 2017 года на всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.
Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.