В Волгоградской области снова объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Также напоминаем, что постановлением губернатора Волгоградской области № 383 от 3 июля 2017 года на всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.