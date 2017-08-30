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13:44 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области снова объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

Синоптики предупреждают о сохранении чрезвычайной пожароопасности — 5 классе горимости леса.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МЧС, тревожная ситуация сохранится в ближайшие три дня.

В отдельных северо-западных районах области сохранится, а в отдельных юго-западных районах ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса.

В условиях чрезвычайной пожароопасности ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Также напоминаем, что постановлением губернатора Волгоградской области № 383 от 3 июля 2017 года на всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

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