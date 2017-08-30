Умар Джабраилов сдался без боя. Известный бизнесмен задержан за стрельбу в московском отеле

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Накануне около 22:30 в отеле «Фор Сизенс» на Охотном Ряду сработала тревожная кнопка. Выехавшему на место наряду полиции сотрудники охраны гостиницы показали видео с камер наблюдения, на котором мужчина с пистолетом в руках стоит в лифте, после чего они проследовали вместе с охранником на шестой этаж в номер 633, где проживал гражданин, опознанный как Умар Джабраилов. Поднявшись на шестой этаж, сотрудник охраны указал полиции на дверь номера, а сам остался около лифта. Наряд в составе трех человек проследовал к номеру, они постучались в дверь. Из-за двери прозвучал вопрос: «Кто?» Они ответили, что «это полиция, откройте дверь». Дверь открыл мужчина, который держал пистолет в руках, направленный в пол.

На требование полицейских сложить оружие господин Джабраилов ответил: «Без боя не сдамся».

Однако после повторного предложения положил пистолет на пол, после чего сотрудники полиции вошли в номер и увидели отверстия в потолке и гильзы на полу. Господин Джабраилов был уложен на пол и закован в наручники. Пистолет Ярыгина, из которого он стрелял, оказался наградным с документами на право ношения.

Задержанного отправили в ОВД «Китай-город», сотрудники которого возбудили в отношении него уголовное дело за злостное хулиганство. Кроме того, господин Джабраилов был направлен на медицинское освидетельствование, во время которого, по некоторым данным, в его крови были обнаружены следы наркотических препаратов. Получить комментарии господина Джабраилова или его представителей пока не удалось.