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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Умар Джабраилов сдался без боя. Известный бизнесмен задержан за стрельбу в московском отеле

Бывший сенатор от Чеченской Республики, известный бизнесмен Умаров Джабраилов стал фигурантом уголовного дела о злостном хулиганстве. Поводом для этого стала стрельба, которую он по неизвестной пока причине устроил в номере отеля в центре Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Накануне около 22:30 в отеле «Фор Сизенс» на Охотном Ряду сработала тревожная кнопка. Выехавшему на место наряду полиции сотрудники охраны гостиницы показали видео с камер наблюдения, на котором мужчина с пистолетом в руках стоит в лифте, после чего они проследовали вместе с охранником на шестой этаж в номер 633, где проживал гражданин, опознанный как Умар Джабраилов. Поднявшись на шестой этаж, сотрудник охраны указал полиции на дверь номера, а сам остался около лифта. Наряд в составе трех человек проследовал к номеру, они постучались в дверь. Из-за двери прозвучал вопрос: «Кто?» Они ответили, что «это полиция, откройте дверь». Дверь открыл мужчина, который держал пистолет в руках, направленный в пол.

На требование полицейских сложить оружие господин Джабраилов ответил: «Без боя не сдамся».

Однако после повторного предложения положил пистолет на пол, после чего сотрудники полиции вошли в номер и увидели отверстия в потолке и гильзы на полу. Господин Джабраилов был уложен на пол и закован в наручники. Пистолет Ярыгина, из которого он стрелял, оказался наградным с документами на право ношения.

Задержанного отправили в ОВД «Китай-город», сотрудники которого возбудили в отношении него уголовное дело за злостное хулиганство. Кроме того, господин Джабраилов был направлен на медицинское освидетельствование, во время которого, по некоторым данным, в его крови были обнаружены следы наркотических препаратов. Получить комментарии господина Джабраилова или его представителей пока не удалось.

Николай Сергеев

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Иванов
Я бы даже сказал просто недоразумение, скорее всего уже извинились и отпустили.
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