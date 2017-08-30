В Братске пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку и скрылся
В Братске нетрезвый водитель «Toyota RAV-4» сбил четырёхлетнего ребёнка, который гулял около дома, и скрылся с места происшествия.
В Братске нетрезвый водитель «Toyota RAV-4» сбил четырёхлетнего ребёнка, который гулял около дома, и скрылся с места происшествия.
Как сообщает 30 августа 2017 года
Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке машины, благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции Братска предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который управлял чужим автомобилем, вообще не имея водительских прав. Сейчас он помещён в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.