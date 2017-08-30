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12:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске задержанных в ходе спецоперации отпустили по домам

Проверили свыше 90 человек.

В Челябинске задержанных 29 августа 2017 года в ходе спецоперации отпустили по домам. «В полицию было доставлено более 90 человек. Все проверены по спецучетам. Нарушений не выявлено», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Как сообщалось ранее, в ресторане «Маленькая Грузия», расположенном в микрорайоне Тополиная Аллея, сотрудники уголовного розыска регионального главка при силовой поддержке ОМОН и Росгвардии проводили оперативно-следственные мероприятия. Посетителей и работников заведения вывели на улицу и уложили лицами на асфальт. Затем их усадили в автозаки и отвезли в полицию.

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