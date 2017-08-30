В Челябинске задержанных в ходе спецоперации отпустили по домам
Проверили свыше 90 человек.
Проверили свыше 90 человек.
В Челябинске задержанных 29 августа 2017 года в ходе спецоперации отпустили по домам. «В полицию было доставлено более 90 человек. Все проверены по спецучетам. Нарушений не выявлено», — рассказали «Уралинформбюро» в
Как сообщалось ранее, в ресторане «Маленькая Грузия», расположенном в микрорайоне Тополиная Аллея, сотрудники уголовного розыска регионального главка при силовой поддержке ОМОН и Росгвардии проводили