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15:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Россиянин пытался вывезти из Калининградской области угнанный автомобиль

В пункте пропуска Морское-Нида литовские пограничники задержали 28-летнего россиянина на угнанном автомобиле.

Мужчина пытался вывезти машину из Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте службы охраны госграницы Литвы.

Во время проверки выяснилось, что «Фольксваген» 2006 года выпуска угнали в Люксембурге. С февраля 2016 года автомобиль находится в розыске.

По факту приобретения или реализации имущества незаконным путём начали досудебное расследование. За это нарушение мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

После опроса россиянина отпустили. «Фольксваген» изъяли, он хранится на погранзаставе.

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