В Воронеже водителя Ford Focus взяли под стражу за гибель матери с младенцем в ДТП

Воронежец на автомобиле Ford Focus нарушил ПДД и проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в автомобиль Kia Rio. Два пассажира Kia — 37-летняя женщина и её трёхмесячный ребёнок — скончались на месте ДТП.

Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Разобравшись в обстоятельствах ДТП, полицейские возбудили уголовное дело в отношении воронежца. Автомобиль Ford Focus изъяли и приобщили к материалам дела как вещественное доказательство.