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13:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже водителя Ford Focus взяли под стражу за гибель матери с младенцем в ДТП

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следователей на два месяца заключил под стражу 25-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Донской, сообщила пресс-служба суда во вторник, 29 августа.

Воронежец на автомобиле Ford Focus нарушил ПДД и проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в автомобиль Kia Rio. Два пассажира Kia — 37-летняя женщина и её трёхмесячный ребёнок — скончались на месте ДТП.

Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Разобравшись в обстоятельствах ДТП, полицейские возбудили уголовное дело в отношении воронежца. Автомобиль Ford Focus изъяли и приобщили к материалам дела как вещественное доказательство.

Напомним, ДТП случилось на улице Донской утром воскресенья, 27 августа. Водитель Ford Focus нарушил ПДД, выехал на регулируемый перекрёсток и допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением 31-летней женщины. Автомобилистка ехала по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. Два пассажира Kia скончались на месте аварии, ещё четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших водитель Kia и три её пассажира — 58-летняя женщина, годовалый мальчик и четырёхлетний ребёнок.

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