В Воронеже водителя Ford Focus взяли под стражу за гибель матери с младенцем в ДТП
Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следователей на два месяца заключил под стражу 25-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Донской, сообщила
Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следователей на два месяца заключил под стражу 25-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Донской, сообщила
Воронежец на автомобиле Ford Focus нарушил ПДД и проехал на запрещающий сигнал светофора,
Следователи назначили
Напомним, ДТП случилось на улице Донской утром воскресенья, 27 августа. Водитель Ford Focus нарушил ПДД, выехал на регулируемый перекрёсток и допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением 31-летней женщины. Автомобилистка ехала по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы