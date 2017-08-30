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13:34 (мск), источник: Volga News

В Крутых Ключах бомж задушил женщину

Силовики возбудили уголовное по факту убийства 37-летней безработной женщины в мкр. Крутые Ключи Самары.

Тело местной жительницы было найдено 26 августа в 21:30 в ее квартире. После проведенной судмедэкспертизы было установлено, что женщина была задушена.

В совершении преступления подозревается 64-летний житель Таджикистана без определенного места жительства. Расследование преступления продолжаются, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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