В Крутых Ключах бомж задушил женщину
Силовики возбудили уголовное по факту убийства 37-летней безработной женщины в мкр. Крутые Ключи Самары.
Силовики возбудили уголовное по факту убийства 37-летней безработной женщины в мкр. Крутые Ключи Самары.
Тело местной жительницы было найдено 26 августа в 21:30 в ее квартире. После проведенной судмедэкспертизы было установлено, что женщина была задушена.
В совершении преступления подозревается 64-летний житель Таджикистана без определенного места жительства. Расследование преступления продолжаются, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.