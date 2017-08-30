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12:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Заведующая детсадом Арзамасского района Нижегородской области обвиняется в хищении средств воспитателей

Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд Нижегородской области.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, гражданка предлагала воспитателям перечислять на их счет денежные средства в качестве премиальных, с тем намерением, чтобы они снимали эти денежные средства со своих банковских карточек и отдавали ей, якобы на проведение ремонта в детском саду.

Однако, установлено, что никаких ремонтных работ в детском саду не проводилось, более того, даже не планировалось. Сумма похищенного составляет около 22 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд Нижегородской области.

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