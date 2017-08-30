Заведующая детсадом Арзамасского района Нижегородской области обвиняется в хищении средств воспитателей

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, гражданка предлагала воспитателям перечислять на их счет денежные средства в качестве премиальных, с тем намерением, чтобы они снимали эти денежные средства со своих банковских карточек и отдавали ей, якобы на проведение ремонта в детском саду.