Заведующая детсадом Арзамасского района Нижегородской области обвиняется в хищении средств воспитателей
Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд Нижегородской области.
Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд Нижегородской области.
Как сообщает объединённая
Однако, установлено, что никаких ремонтных работ в детском саду не проводилось, более того, даже не планировалось. Сумма похищенного составляет около 22 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Арзамасский городской суд Нижегородской области.