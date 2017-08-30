Организаторы подпольного банка в Самарской области получили реальные сроки

Источник: AP 2017

Отец и сын Ансифировы, А. Гадалин и С. Каменских приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет со штрафами от 250 до 500 тыс. рублей, сказал сотрудник пресс-службы.

Всем четверым инкриминировался п."б ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что созданная подозреваемыми структура оказывала фирмам-клиентам незаконные услуги по уходу от НДС с использованием легальных возможностей банковской системы РФ: с целью фиктивного увеличения расходов средства перечислялись на счета фирм-прокладок и затем обналичивались через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, выдававших физическим лицам фиктивные микрозаймы.

В июле 2015 года один из участников преступной группы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в самарском аэропорту «Курумоч». У задержанного было изъято более 21 млн рублей, которые он вез клиентам подпольного банка.