CNN показал руины столицы ИГ с беспилотника

Журналист CNN смог попасть в город вместе с Демократическими силами Сирии (ДСС) — союзом курдских и арабских вооруженных формирований. Часть Ракки уже освобождена от джихадистов, однако съемки там все равно опасны. По оценкам ДСС, из города по-прежнему не могут выбраться около 20 тысяч человек. Число боевиков, противостоящих освободителям, может доходить до полутора тысяч.