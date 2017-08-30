Главный омский прокурор Спиридонов потребовал 19 лет тюрьмы для убийцы из бара «Доски»

Сегодня, 30 августа, в омском областном суде рассматривалось уголовное дело об убийстве в баре «Доски».

В начале апреля Роман Гладков познакомился в развлекательном заведении с 32-летними Екатериной Горбуновой и Татьяной Евтушенко. После чего нашли тела женщин.

Сам убийца признался, что бил и душил, заподозрив, что они похитили у него драгоценности. Однако убивал без цели лишить жизни.

Родители женщин потребовали с Гладкова 2,6 миллиона рублей.

В качестве гособовинителя выступил главный прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Он спросил, почему бил своих жертв без остановки.

На что Роман Гладков пояснил, что это произошло автоматически. В любом случае эффект был бы трагическим — убийца занимался рукопашным боем и тяжёлой атлетикой.

— На автомате смыли кровь? На автомате сожгли вещи? На автомате вывезли трупы? — цитирует Спиридонова «НГС. Омск».