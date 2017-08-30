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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове экс-командира вертолета обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и ущербе на 506 млн рублей

Следователи Южного следственного управления на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении экс-командира вертолета Bell-429, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 1 января 2016 года обвиняемый со вторым пилотом летел от площадки Рыбацкий до ростовского аэропорта и обратно. На обратном пути ухудшилась погода, командир нарушил правила безопасности и начал снижение скорости и высоты полета. Это привело к крушению вертолета в районе х. Рыбацкий Аксайского района. В результате пострадал второй пилот и был нанесен ущерб в 506 млн рублей ООО «Флэш Энерджи» и охотхозяйству «Уткино», которым принадлежал вертолет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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