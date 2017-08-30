В Ростове экс-командира вертолета обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и ущербе на 506 млн рублей

По данным следствия, 1 января 2016 года обвиняемый со вторым пилотом летел от площадки Рыбацкий до ростовского аэропорта и обратно. На обратном пути ухудшилась погода, командир нарушил правила безопасности и начал снижение скорости и высоты полета. Это привело к крушению вертолета в районе х. Рыбацкий Аксайского района. В результате пострадал второй пилот и был нанесен ущерб в 506 млн рублей ООО «Флэш Энерджи» и охотхозяйству «Уткино», которым принадлежал вертолет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.