В Казани рабочий-монтажник похоронил обидчика в подвале своего дома

Когда прибывшие полицейские установили личность погибшего, стало известно, что мужчина нигде не работал и был ранее судим. Следователи предположили, что преступление совершил один из знакомых погибшего.

Однако после недолгого расследования было выявлено, что ночью этого дня возле подъезда около двух ночи была ссора между жильцом дома и неизвестным, пояснили соседи. При опросе задержанного, он пояснил, что убийство произошло на почве внезапно возникшей ссоры, а тело он спрятал в подвал, чтобы замести следы.