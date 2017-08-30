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13:14 (мск), источник: Новая Кубань

Стала известна причина стрельбы по полицейским в Краснодаре

Остановленный автомобиль «Тойота Камри» находился в розыске.

Краснодар. 30 августа — Новая Кубань. Задержанный 21-летний Никита Медведев проходил подозреваемым по другому уголовному делу о нанесении телесных повреждений гражданину Одношивкину. Остановленный на стационарном посту ДПС прекрасно осознавал причину проверки документов, поэтому пытался скрыться от сотрудников всеми возможными способами.

Полная хронология событий стала известна «НК» из собственных источников.

22 августа в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. В круг подозреваемых вошел Медведев 1996 года рождения.

В городе проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Сотрудники получили оперативную информацию о том, что молодой человек передвигается на автомобиле «Тойота Камри». Ориентировку с указанием гос номеров распространили по постам ДПС.

28 августа в 15:00 автомобиль был остановлен под предлогом проверки документов на КПМ № 6 (ул. Ейское шоссе). В машине находились трое. Кроме водителя пассажирами были Дмитрий Карачкин 1992 года рождения и Владислав Гмыря 1990 года рождения.

Медведев прекрасно осознавал причину остановки и проверки документов, ровно, как и то, что терять уже нечего. Он нанес удар в лицо сотруднику правоохранительных органов. В сторону второго полицейского были совершены выстрелы предположительно из травматического оружия в область шеи.

Злоумышленники начали убегать.

Гмыря пытался уехать с места преступления на автомобиле «Фольксваген Пассат», который принадлежал раненному полицейскому. Его задержали. Двое других скрылись. Один из них ушел в сторону лесополосы. Другой — на автомобиле «Тойота Камри».

Сотрудники ДПС пытались преследовать иномарку. По дороге злоумышленник стрелял из огнестрельного оружия. На перекрестке Тургенева и Атарбекова водитель не справился с управлением и попал в ДТП. Ему удалось бежать.

В ходе осмотра машины в салоне обнаружили 6 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и рации.

В среду около 2:30 ночи пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании Медведева. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уже утром уточнили, что он доставлен на допрос. Парня обнаружили в х. Копанском. Вероятно, он скрывался у знакомых. В процессе задержания злоумышленник пытался бежать, но оказать сопротивление не удалось.

Карачкин по-прежнему остается в розыске.

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