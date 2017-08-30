В Перми в ДТП пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП в Ленинском районе Перми. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в центре города иномарка сбила мотоцикл.

По предварительной информации, по Комсомольскому проспекту в направлении ул. Ленина двигался автомобиль BMW X1, за рулём которого находилась 30-летняя женщина. При повороте направо на ул. Пермская, иномарка столкнулась с мотоциклом DUCATI, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 30-летний водитель и 18-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства получили травмы.