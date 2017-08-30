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12:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Памятник Ленину на Алом поле снова изуродовали вандалы

На Алое поле — под красными флагами. Челябинские коммунисты устроят субботник на аллее пионеров-героев и у памятника-мавзолея Ленину, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как заявляют в местном отделении КПРФ, мемориал подвергался нападкам вандалов — на ступенях разлита краска и видны надписи. А территория вокруг сооружения заросла травой. Те же проблемы на аллее пионеров-героев. Там ко всему прочему отколоты гранитные плиты. Привести в порядок Алое поле коммунисты планируют в ближайшую субботу, 2 сентября.

Напомним, в это же время в Челябинске начинаются общегородские субботники. Они продлятся до конца месяца.

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