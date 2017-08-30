Памятник Ленину на Алом поле снова изуродовали вандалы

Как заявляют в местном отделении КПРФ, мемориал подвергался нападкам вандалов — на ступенях разлита краска и видны надписи. А территория вокруг сооружения заросла травой. Те же проблемы на аллее пионеров-героев. Там ко всему прочему отколоты гранитные плиты. Привести в порядок Алое поле коммунисты планируют в ближайшую субботу, 2 сентября.