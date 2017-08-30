Памятник Ленину на Алом поле снова изуродовали вандалы
На Алое поле — под красными флагами. Челябинские коммунисты устроят субботник на аллее
На Алое поле — под красными флагами. Челябинские коммунисты устроят субботник на аллее
Как заявляют в местном отделении КПРФ, мемориал подвергался нападкам вандалов — на ступенях разлита краска и видны надписи. А территория вокруг сооружения заросла травой. Те же проблемы на аллее
Напомним, в это же время в Челябинске начинаются общегородские субботники. Они продлятся до конца месяца.