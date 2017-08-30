Челябинские полицейские изъяли более 5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
В Челябинске полицейские изъяли более 5 тысяч единиц контрафактной алкогольной продукции.
В Челябинске полицейские изъяли более 5 тысяч единиц контрафактной алкогольной продукции.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили Накануне в
Было обнаружено и изъято 3 тыс. 802 единицы алкогольной продукции.
Еще в одном из гаражей изъято 1 тыс. 672 единицы алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В настоящий момент вся продукция на сумму более 1,3 млн рублей направлена на экспертизу.