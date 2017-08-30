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12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинские полицейские изъяли более 5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Челябинске полицейские изъяли более 5 тысяч единиц контрафактной алкогольной продукции.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили Накануне в пресс-службе регионального ГУ МВД. В одном из гаражно-строительных кооперативов Челябинска, в боксе, принадлежащем 39-летнему индивидуальному предпринимателю, сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации и хранения контрафактной алкогольной продукции.

Было обнаружено и изъято 3 тыс. 802 единицы алкогольной продукции.

Еще в одном из гаражей изъято 1 тыс. 672 единицы алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В настоящий момент вся продукция на сумму более 1,3 млн рублей направлена на экспертизу.

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