Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Эстонии заявили о своих претензиях на часть Крым
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
После стрельбы в отеле в центре Москвы возбуждено уголовное дело
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом интересе Путина к Афганистану
В ГД поведали про закон Киева о "стране-агрессоре"
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
12:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Стала известна причина гибели 19-летнего уфимца

Сообщение о поиске парня появилось в соцсетях 18 августа.

Спустя 10 дней волонтеры сообщили, что Равиль найден мертвым, однако причина смерти и подробности оставались неизвестными.

По словам родственников молодого человека, тело Равиля Аслямова нашли на территории завода Химпром, парень повесился. Его тело висело долго, поэтому близким его даже не показали. Теперь убитая горем мать уфимца осталась совсем одна — мужа у нее было.

Следственный комитет РБ начал проверку по данному делу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов: «Мы хотим говорить откровенно, без журналистов»
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Умар Джабраилов задержан за стрельбу в московском отеле
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Каспийское море испаряется все быстрее
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: 5 главных фактов о машине Пропустили онлайн-трансляцию премьеры нового «Кайена»? Не беда – даём основную информацию в этой статье
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь