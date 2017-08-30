Стала известна причина гибели 19-летнего уфимца
Сообщение о поиске парня появилось в соцсетях 18 августа.
Сообщение о поиске парня появилось в соцсетях 18 августа.
Спустя 10 дней волонтеры сообщили, что Равиль найден мертвым, однако причина смерти и подробности оставались неизвестными.
По словам родственников молодого человека, тело Равиля Аслямова нашли на территории завода Химпром, парень повесился. Его тело висело долго, поэтому близким его даже не показали. Теперь убитая горем мать уфимца осталась совсем одна — мужа у нее было.
Следственный комитет РБ начал проверку по данному делу.