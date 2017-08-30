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15:14 (мск), источник: ЮГА.ру

У жителя Сочи в квартире нашли больше 1 кг наркотиков

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

В июле сотрудники правоохранительных органов во время проверки осмотрели съемную квартиру 23-летнего приезжего из Сочи. Нашли более 30 полимерных пакетов и стеклянную банку с серо-зеленым растительным веществом. Экспертиза показала, что молодой человек хранил марихуану массой более 1 кг, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сочинца задержали, в отделе полиции он рассказал, что нашел в интернете подработку наркокурьером. Он забрал наркотики из тайника и планировал продавать в Краснодаре через закладки. Подозреваемого взяли под стражу, возбудили уголовное дело.

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