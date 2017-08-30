У жителя Сочи в квартире нашли больше 1 кг наркотиков
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
В июле сотрудники правоохранительных органов во время проверки осмотрели съемную квартиру 23-летнего приезжего из Сочи. Нашли более 30 полимерных пакетов и стеклянную банку с
Сочинца задержали, в отделе полиции он рассказал, что нашел в интернете подработку наркокурьером. Он забрал наркотики из тайника и планировал продавать в Краснодаре через закладки. Подозреваемого взяли под стражу, возбудили уголовное дело.