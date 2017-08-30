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13:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области мужчина ответит в суде за неосторожное убийство приятеля в бане

Лискинский районный суд рассмотрит дело о причинение смерти по неосторожности. На скамью подсудимых сядет 47-летний мужчина, рассказали в СУ СКР по региону в среду, 30 августа.

Лискинец получил смертельные травмы 22 апреля 2017 года в общественной бане на улице Советской. По версии следствия, 51-летний мужчина погиб по вине знакомого. Приятели распивали спиртное и поссорились. Во время конфликта отдыхающий толкнул товарища рукой. Тот упал на пол и ударился головой о кафельный пол.

После инцидента в бане лискинец оказался в больнице, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, 4 мая мужчина скончался.

— На следствии обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности, дал подробные признательные показания. Его вина также подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, в том числе очевидцев преступления, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, — рассказал Алексей Токарев, и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски СУ СКР по региону.

За неумышленное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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