В Воронежской области мужчина ответит в суде за неосторожное убийство приятеля в бане

Лискинец получил смертельные травмы 22 апреля 2017 года в общественной бане на улице Советской. По версии следствия, 51-летний мужчина погиб по вине знакомого. Приятели распивали спиртное и поссорились. Во время конфликта отдыхающий толкнул товарища рукой. Тот упал на пол и ударился головой о кафельный пол.

После инцидента в бане лискинец оказался в больнице, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, 4 мая мужчина скончался.

— На следствии обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности, дал подробные признательные показания. Его вина также подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, в том числе очевидцев преступления, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, — рассказал Алексей Токарев, и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски СУ СКР по региону.