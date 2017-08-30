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15:01 (мск), источник: Newtimes.kz

Стала известна причина экстренной посадки самолета авиакомпании SCAT

Из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок на борту самолета «Скат» капитан принял решение экстренно приземлиться на запасном аэродроме, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Авиарейс сообщением Астана — Ереван экстренно приземлился в аэропорту города Актау по причине плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.

«Борт летел сообщением Астана-Ереван, пассажирке на борту стало плохо, предположительно, проблемы с сердцем. Но это со слов очевидцев, это не медики, сами диагноз не поставят. Капитан принял решение садиться на запасной аэродром в Актау. Во время приземления ей стало плохо еще раз. Вызвали бригаду медиков и приняли решение снять ее с рейса. Ее заберет скорая помощь, как мне сообщили только что. Если она почувствует себя хорошо и захочет продолжить полет, то она полетит другим рейсом завтра. Пока это вся информация», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Сторожилова.

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