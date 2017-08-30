Стала известна причина экстренной посадки самолета авиакомпании SCAT

Авиарейс сообщением Астана — Ереван экстренно приземлился в аэропорту города Актау по причине плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.



«Борт летел сообщением Астана-Ереван, пассажирке на борту стало плохо, предположительно, проблемы с сердцем. Но это со слов очевидцев, это не медики, сами диагноз не поставят. Капитан принял решение садиться на запасной аэродром в Актау. Во время приземления ей стало плохо еще раз. Вызвали бригаду медиков и приняли решение снять ее с рейса. Ее заберет скорая помощь, как мне сообщили только что. Если она почувствует себя хорошо и захочет продолжить полет, то она полетит другим рейсом завтра. Пока это вся информация», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Сторожилова.