В Фэлештах непутевый угонщик разбил украденную иномарку
Уроженец села Сэрата Ноуэ Фэлештского района подозревается в угоне автомобиля, который позже разбил, пытаясь скрыться с места преступления.
Уроженец села Сэрата Ноуэ Фэлештского района подозревается в угоне автомобиля, который позже разбил, пытаясь скрыться с места преступления.
Об угоне владелец автомобиля заявил 28 августа. Мужчина рассказал в полиции, что на несколько минут отошел от своего автомобиля, а ключи из замка зажигания вынимать не стал, пишет aif.md.
Вскоре автомобиль влетел в электрический столб, где преступник решил бросить украденный транспорт.
Вор автомобиля уже пойман, ему грозит штраф до 65 тысяч леев или до трех лет тюремного заключения.