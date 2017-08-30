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13:07 (мск), источник: Actualitati.md

В Фэлештах непутевый угонщик разбил украденную иномарку

Уроженец села Сэрата Ноуэ Фэлештского района подозревается в угоне автомобиля, который позже разбил, пытаясь скрыться с места преступления.

Источник: Actualitati.md

Об угоне владелец автомобиля заявил 28 августа. Мужчина рассказал в полиции, что на несколько минут отошел от своего автомобиля, а ключи из замка зажигания вынимать не стал, пишет aif.md.

Вскоре автомобиль влетел в электрический столб, где преступник решил бросить украденный транспорт.

Вор автомобиля уже пойман, ему грозит штраф до 65 тысяч леев или до трех лет тюремного заключения.

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