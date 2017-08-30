В Омске нашли труп бывшего начальника отдела полиции
По предположению следствия, Андрей Сазонов мог самостоятельно уйти из жизни.
По предположению следствия, Андрей Сазонов мог самостоятельно уйти из жизни.
Сегодня, 30 августа стало известно, что в гараже Кировского округа Омска было найдено тело 42-летнего мужчины. Им оказался Андрей Сазонов, по данным источников, бывший начальник отдела полиции № 8.
Уже несколько лет он занимался бизнесом, работая заместителем директора компании. О пропаже заявила супруга бывшего полицейского.
— Следственный комитет по Омской области проводит проверку по факту суицида. Причины поступка выясняются. Предсмертной записки у мужчины не оказалось, — пояснила порталу Om1.ru старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Известно, что Сазонов служил полицейским с 1993 года.
В 2004 году окончил Омскую академию МВД России. В феврале 2013 года был назначен начальником отдела полиции № 8. После ухода из органов занимался бизнесом.