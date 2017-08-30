В Омске нашли труп бывшего начальника отдела полиции

Сегодня, 30 августа стало известно, что в гараже Кировского округа Омска было найдено тело 42-летнего мужчины. Им оказался Андрей Сазонов, по данным источников, бывший начальник отдела полиции № 8.

Уже несколько лет он занимался бизнесом, работая заместителем директора компании. О пропаже заявила супруга бывшего полицейского.

— Следственный комитет по Омской области проводит проверку по факту суицида. Причины поступка выясняются. Предсмертной записки у мужчины не оказалось, — пояснила порталу Om1.ru старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Известно, что Сазонов служил полицейским с 1993 года.