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13:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске нашли труп бывшего начальника отдела полиции

По предположению следствия, Андрей Сазонов мог самостоятельно уйти из жизни.

Сегодня, 30 августа стало известно, что в гараже Кировского округа Омска было найдено тело 42-летнего мужчины. Им оказался Андрей Сазонов, по данным источников, бывший начальник отдела полиции № 8.

Уже несколько лет он занимался бизнесом, работая заместителем директора компании. О пропаже заявила супруга бывшего полицейского.

— Следственный комитет по Омской области проводит проверку по факту суицида. Причины поступка выясняются. Предсмертной записки у мужчины не оказалось, — пояснила порталу Om1.ru старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Известно, что Сазонов служил полицейским с 1993 года.

В 2004 году окончил Омскую академию МВД России. В феврале 2013 года был назначен начальником отдела полиции № 8. После ухода из органов занимался бизнесом.

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