Подозреваемому в ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре продлили арест
В Краснодаре продолжают рассматривать в суде уголовное дело в отношении юноши, подозреваемого в крупном ДТП с дорожными рабочими.
В Краснодаре продолжают рассматривать в суде уголовное дело в отношении юноши, подозреваемого в крупном ДТП с дорожными рабочими.
«Ему продлили арест на месяц. 31 августа Завтра будут рассматривать ходатайство [о назначении штрафа]», — сообщили порталу Юга.ру в
Как сообщали Юга.ру, адвокат подсудимого выступил с ходатайством к следствию, чтобы применить к его подзащитному меру в виде назначения штрафа. Юноша признал свою вину, его причастность к преступлению подтвердили во время расследования. Пострадавшие не имеют претензий к молодому человеку.