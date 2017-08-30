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15:20 (мск), источник: ЮГА.ру

Подозреваемому в ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре продлили арест

В Краснодаре продолжают рассматривать в суде уголовное дело в отношении юноши, подозреваемого в крупном ДТП с дорожными рабочими.

«Ему продлили арест на месяц. 31 августа Завтра будут рассматривать ходатайство [о назначении штрафа]», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, адвокат подсудимого выступил с ходатайством к следствию, чтобы применить к его подзащитному меру в виде назначения штрафа. Юноша признал свою вину, его причастность к преступлению подтвердили во время расследования. Пострадавшие не имеют претензий к молодому человеку.

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