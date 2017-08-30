Подозреваемому в ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре продлили арест

Как сообщали Юга.ру, адвокат подсудимого выступил с ходатайством к следствию, чтобы применить к его подзащитному меру в виде назначения штрафа. Юноша признал свою вину, его причастность к преступлению подтвердили во время расследования. Пострадавшие не имеют претензий к молодому человеку.