Бывшего сенатора и миллионера Джабраилова задержали в Москве
Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в отеле он стрелял в потолок из наградного пистолета.
Бизнесмена задержали по подозрению в хулиганстве, возбуждено уголовное дело.
В результате инцидента никто не пострадал. По словам источника, Джабраилов имеет статус подозреваемого. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
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Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет
В 2004—2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.