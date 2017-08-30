Бывшего сенатора и миллионера Джабраилова задержали в Москве

Источник: Nur.kz

«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в отеле он стрелял в потолок из наградного пистолета.

Бизнесмена задержали по подозрению в хулиганстве, возбуждено уголовное дело.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам источника, Джабраилов имеет статус подозреваемого. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

В пресс-службе ГУМВД Москвы РИА Новости подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени.

Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.