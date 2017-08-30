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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Судебные приставы изъяли у петербурженки 1,5 килограмма кабачков

И безжалостно уничтожили овощи без маркировки.

Источник: Reuters

Полтора килограмма кабачков. Не тонну, не центнер, а именно один килограмм и 500 граммов овощей изъяли у жительницы Сестрорецка.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об изъятии полутора килограммов кабачков у местной жительницы. Соответствующее решение было принято судом в рамках дела об административном правонарушении по статье «продажа товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».
Пресс-служба УФССП по Петербургу

Ранее Управление Роспотребнадзора проверило ресторан должницы в Курортном районе, когда и выявило нарушения. Владелице назначили административный штраф в 5 тысяч рублей и предписали конфисковать немаркированные кабачки.

На следующий же день женщина и штраф заплатила, и принесла все 1,5 килограмма кабачков в отдел судебных приставов.

— Таким образом, ей удалось избежать дальнейших проблем, связанных с принудительным исполнением решения суда, — сообщают в ведомстве.

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