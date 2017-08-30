Судебные приставы изъяли у петербурженки 1,5 килограмма кабачков
И безжалостно уничтожили овощи без маркировки.
И безжалостно уничтожили овощи без маркировки.
Полтора килограмма кабачков. Не тонну, не центнер, а именно один килограмм и 500 граммов овощей изъяли у жительницы Сестрорецка.
В отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об изъятии полутора килограммов кабачков у местной жительницы. Соответствующее решение было принято судом в рамках дела об административном правонарушении по статье «продажа товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».
Ранее Управление Роспотребнадзора проверило ресторан должницы в Курортном районе, когда и выявило нарушения. Владелице назначили административный штраф в 5 тысяч рублей и предписали конфисковать немаркированные кабачки.
На следующий же день женщина и штраф заплатила, и принесла все 1,5 килограмма кабачков в отдел судебных приставов.
— Таким образом, ей удалось избежать дальнейших проблем, связанных с принудительным исполнением решения суда, — сообщают в ведомстве.