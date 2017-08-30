Двое турецких граждан задержаны на границе

Источник: Noi.md

Они были обнаружены пограничными полицейскими РМ вместе с украинскими пограничниками во время попытки тайного пересечения молдо-украинской границы.

Вечером 28 августа в сектор пограничной полиции «Бричаны» поступила информация от жителей села Гримэнкэуцы о незнакомце, который был замечен, когда спешно передвигался от границы внутрь страны. На место отправился патруль пограничной полиции, который обнаружил 33-летнего мужчину, имеющего двойное гражданство (Румынии и Молдовы). После принятых мер, а также на основании его заявлений было подтверждено совершенное преступление — незаконное пересечение границы с Украиной в Молдову в обход пограничного контроля. Нарушителя задержали на 72 часа.

Второй молдавский гражданин был пойман вчера, 29 августа, в зоне компетенции сектора пограничной полиции «Тудора». В результате обмена информацией с украинскими коллегами пограничники задержали жителя села Паланка всего в 15 метрах от пограничной линии. 33-летний мужчина пытался проникнуть в страну незаконно, оправдывая свое намерение превышением срока пребывания в Украине и его должны были оштрафовать. В настоящее время он находится под следствием за нарушение границы.