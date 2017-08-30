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14:14 (мск), источник: ЕАН

Свердловский депутат подозревается во взяточничестве

Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата кушвинской думы.

Он обвиняется в обещании или предложении посредничества во взяточничестве. По данным следствия, сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области установлен факт получения подозреваемым денег несколькими частями.

Средства были получены за помощь в решении ряда вопросов, связанных с уголовным преследованием местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Имя подозреваемого депутата не раскрывается.

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