Свердловский депутат подозревается во взяточничестве
Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата кушвинской думы.
Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата кушвинской думы.
Он обвиняется в обещании или предложении посредничества во взяточничестве. По данным следствия, сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области установлен факт получения подозреваемым денег несколькими частями.
Средства были получены за помощь в решении ряда вопросов, связанных с уголовным преследованием местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.
Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Имя подозреваемого депутата не раскрывается.