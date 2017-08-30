Житель Кубани обманул женщину и забрал у нее больше миллиона рублей
Молодой человек обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Молодой человек обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
27-летний житель Гулькевичского района убедил местную жительницу в том, что может помочь освободить ее мать из мест лишения свободы в
«После получения требуемой суммы злоумышленник перестал выходить с потерпевшей на связь. В ходе проверки также установлено, что обвиняемый не имеет отношения к правоохранительным органам», — сообщает
Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.