В Ейском районе мужчина украл арбузы и раздал их прохожим
Полицейские Ейского района раскрыли кражу сотового телефона и арбузов.
Полицейские Ейского района раскрыли кражу сотового телефона и арбузов.
Местная жительница сообщила полицейским, что, вернувшись с работы, не нашла свой телефон, который оставила дома.
Сотрудники МВД осмотрели место происшествия и выяснили, что из хозпостройки на территории дома потерпевшей исчезло десять арбузов. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед женщины, он был у себя дома, где его задержали.
Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что украденный телефон потерял по дороге, а арбузы раздал прохожим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщали Юга.ру, в августе на Ставрополье двое мужчин украли с поля 4 тыс. початков кукурузы.