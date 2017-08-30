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14:04 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейском районе мужчина украл арбузы и раздал их прохожим

Полицейские Ейского района раскрыли кражу сотового телефона и арбузов.

Местная жительница сообщила полицейским, что, вернувшись с работы, не нашла свой телефон, который оставила дома.

Сотрудники МВД осмотрели место происшествия и выяснили, что из хозпостройки на территории дома потерпевшей исчезло десять арбузов. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед женщины, он был у себя дома, где его задержали.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что украденный телефон потерял по дороге, а арбузы раздал прохожим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, в августе на Ставрополье двое мужчин украли с поля 4 тыс. початков кукурузы.

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