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14:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кыштымец сядет на 17 лет за жестокое убийство друзей детства

КЫШТЫМ, 30 августа, ФедералПресс. Челябинский областной суд отправил на 17 лет в колонию строгого режима жителя Кыштыма. 48-летний мужчина убил двоих друзей своего детства.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в августе прошлого года осужденный с друзьями расписали спиртное, а затем поссорились из-за разногласий относительно службы в армии. Мужчина схватил гвоздодер и нож и убил своих собутыльников. Пытаясь замести следы, он поджег тело одного из погибших и сбежал.

Кроме весомого срока мужчина получил ограничение свободы на 2 года.

«ФедералПресс» напоминает, что в Шадринске 19-летний местный житель залез в дом к соседу, ударил его топором по голове, ограбил и сбежал. Сейчас он находится под стражей.

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