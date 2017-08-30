Кыштымец сядет на 17 лет за жестокое убийство друзей детства
КЫШТЫМ, 30 августа, ФедералПресс. Челябинский областной суд отправил на 17 лет в колонию строгого режима жителя Кыштыма. 48-летний мужчина убил двоих друзей своего детства.
КЫШТЫМ, 30 августа, ФедералПресс. Челябинский областной суд отправил на 17 лет в колонию строгого режима жителя Кыштыма. 48-летний мужчина убил двоих друзей своего детства.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Кроме весомого срока мужчина получил ограничение свободы на 2 года.
«ФедералПресс» напоминает, что в Шадринске 19-летний местный житель залез в дом к соседу, ударил его топором по голове, ограбил и сбежал. Сейчас он находится под стражей.