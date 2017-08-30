Кыштымец сядет на 17 лет за жестокое убийство друзей детства

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в августе прошлого года осужденный с друзьями расписали спиртное, а затем поссорились из-за разногласий относительно службы в армии. Мужчина схватил гвоздодер и нож и убил своих собутыльников. Пытаясь замести следы, он поджег тело одного из погибших и сбежал.