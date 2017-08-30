В Пермском крае директора школы привлекли к ответственности за поборы

Директора школы из Пермского района привлекли к дисциплинарной ответственности за поборы. В учебном заведении собирали с родителей собирали деньги на рабочие тетради.

Прокуратура Пермского района провела проверку соблюдения руководством «Нижнемуллинской средней школы» законодательства об образовании. Сотрудники ведомства выяснили, что в мае 2017 года на собрании родителей учеников 2б класса большинством голосов было принято решение о приобретении рабочих тетрадей за счёт средств мам и пап. Сбором денег и закупкой тетрадей занимался председатель родительского комитета.