В Пермском крае директора школы привлекли к ответственности за поборы
В учебном заведении собирали деньги с родителей на рабочие тетради.
В учебном заведении собирали деньги с родителей на рабочие тетради.
Директора школы из Пермского района привлекли к дисциплинарной ответственности за поборы. В учебном заведении собирали с родителей собирали деньги на рабочие тетради.
Прокуратура Пермского района провела проверку соблюдения руководством «Нижнемуллинской средней школы» законодательства об образовании. Сотрудники ведомства выяснили, что в мае 2017 года на собрании родителей учеников 2б класса большинством голосов было принято решение о приобретении рабочих тетрадей за счёт средств мам и пап. Сбором денег и закупкой тетрадей занимался председатель родительского комитета.
Тем временем, как рассказали в прокуратуре, в ст. 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также