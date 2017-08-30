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14:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае директора школы привлекли к ответственности за поборы

В учебном заведении собирали деньги с родителей на рабочие тетради.

Директора школы из Пермского района привлекли к дисциплинарной ответственности за поборы. В учебном заведении собирали с родителей собирали деньги на рабочие тетради.

Прокуратура Пермского района провела проверку соблюдения руководством «Нижнемуллинской средней школы» законодательства об образовании. Сотрудники ведомства выяснили, что в мае 2017 года на собрании родителей учеников 2б класса большинством голосов было принято решение о приобретении рабочих тетрадей за счёт средств мам и пап. Сбором денег и закупкой тетрадей занимался председатель родительского комитета.

Тем временем, как рассказали в прокуратуре, в ст. 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, осуществляется за счет федерального, регионального и местного бюджетов. По итогам проверки прокурор Пермского района вынес представление начальнику Управления образования администрации Пермского муниципального района. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Сбор денег прекращён.

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