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14:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе столкнулись три авто: есть пострадавший

В Башкирии в результате ДТП пострадали три автомобиля.

Видео опубликовано в Instagram «БашДТП».

По словам автора ролика, авария произошла сегодня возле села Акбердино. Столкнулись «четырнадцатая», «Нива» и внедорожник, который от удара перевернулся. Также сообщается, что в ДТП пострадала женщина, которую доставили в больницу. Возможно, что не обошлось без жертв.

Подробности аварии выясняются.

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