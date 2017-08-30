В Башкирии на трассе столкнулись три авто: есть пострадавший

По словам автора ролика, авария произошла сегодня возле села Акбердино. Столкнулись «четырнадцатая», «Нива» и внедорожник, который от удара перевернулся. Также сообщается, что в ДТП пострадала женщина, которую доставили в больницу. Возможно, что не обошлось без жертв.