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14:47 (мск), источник: Publika.md

В Черногории задержали туриста-поджигателя

Польский турист Збигнев Давид Шидла задержан в Черногории за поджог растительности в местечке Бар на юге страны. Об этом сообщает RTCG.

Источник: Publika.md

Ему предъявлено обвинение в совершении общественно опасного деяния.

Ранее 30 августа сообщалось, что поляк заблудился и разжег костер, чтобы обозначить свое местоположение для спасателей. Туриста обнаружили местные охотники, которые вывели его из леса. Однако не потушенный ими огонь начал быстро распространяться и привел к сильному лесному пожару.

В результате пламя вплотную подошло к поселку Шушань. К тушению огня привлечены несколько расчетов пожарной охраны и специально оборудованные самолеты, пишет Лента.ру.

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