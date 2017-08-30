В Черногории задержали туриста-поджигателя

Ранее 30 августа сообщалось, что поляк заблудился и разжег костер, чтобы обозначить свое местоположение для спасателей. Туриста обнаружили местные охотники, которые вывели его из леса. Однако не потушенный ими огонь начал быстро распространяться и привел к сильному лесному пожару.