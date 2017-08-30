Рассчитывавшийся сувенирными купюрами мошенник задержан в Павлодаре

По информации полицейского ведомства, ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано сообщение о розыске некоего Николая Булумбаева, который при покупке продуктов питания рассчитывался с продавцами сувенирными купюрами номиналом в 10 тысяч тенге. Жертвами его афер стали несколько граждан в Павлодаре и Экибастузе.