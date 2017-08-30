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14:51 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве похитили журналистку Первого канала

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

«Подтверждаем (эту информацию. — Прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что корреспондентку могли задержать сотрудники СБУ. Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале «Россия 24».

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.

В Киеве похищена журналистка Первого канала
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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