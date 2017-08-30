В Киеве похитили журналистку Первого канала

Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.