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16:54 (мск), источник: 365info.kz

Самолет Scat экстренно приземлился в Актау

Самолет, летевший из Астаны и Ереван, совершил экстренную посадку в Актау из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает Sputnik.

Источник: 365info.kz

Около 14 часов 30 августа воздушное судно экстренно совершило посадку из-за того, что пассажирке дважды стало плохо.

К самолету прибыли врачи, они осмотрели женщину (ей в тот момент уже стало лучше) и дали разрешение на полет. На борту было 86 человек. В Актау самолет простоял один час 40 минут. После чего воздушное судно вместе с женщиной, которая чувствовала недомогание ранее, полетело дальше.

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