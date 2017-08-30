Самолет Scat экстренно приземлился в Актау

К самолету прибыли врачи, они осмотрели женщину (ей в тот момент уже стало лучше) и дали разрешение на полет. На борту было 86 человек. В Актау самолет простоял один час 40 минут. После чего воздушное судно вместе с женщиной, которая чувствовала недомогание ранее, полетело дальше.