В Пермском крае подросток погиб от удара током

Подросток погиб от удара током в Пермском крае. Она заряжал аккумулятор в гараже и схватился руками за провод.

Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, трагедия произошла в селе Сосново Чайковского района. Юноша зашёл в гараж, чтобы зарядить аккумулятор от мотоцикла. Когда он отсоединял устройство, то схватил руками провода. В результате, подросток получил сильный удар током, от которого скончался на месте.