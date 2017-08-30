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15:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае подросток погиб от удара током

16-летний юноша заряжал аккумулятор от мотоцикла.

Подросток погиб от удара током в Пермском крае. Она заряжал аккумулятор в гараже и схватился руками за провод.

Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, трагедия произошла в селе Сосново Чайковского района. Юноша зашёл в гараж, чтобы зарядить аккумулятор от мотоцикла. Когда он отсоединял устройство, то схватил руками провода. В результате, подросток получил сильный удар током, от которого скончался на месте.

Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств гибели юноши.

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