Очевидцы: между Ростовом и Батайском в ДТП попал автобус с детьми
Очевидцы сообщили об аварии, в которую попал автобус с детьми.
Очевидцы сообщили об аварии, в которую попал автобус с детьми.
В социальных сетях написали, что ДТП произошло на трассе между Ростовом и Батайском.
«Помощь пострадавшим оказана на месте», — говорится в комментариях.
В региональном управлении МВД об этом происшествии ничего не сообщили. Однако уточнили, что утром в донской столице ребенок пострадал в другой аварии с общественным транспортом.
По информации полицейских, водитель автобуса № 35 не справился с управлением на улице Ленина и врезался в легковушку. В результате травмы получил 10-летний ребенок, который находился в автобусе.