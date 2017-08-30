Очевидцы: между Ростовом и Батайском в ДТП попал автобус с детьми

В социальных сетях написали, что ДТП произошло на трассе между Ростовом и Батайском.

«Помощь пострадавшим оказана на месте», — говорится в комментариях.

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В региональном управлении МВД об этом происшествии ничего не сообщили. Однако уточнили, что утром в донской столице ребенок пострадал в другой аварии с общественным транспортом.