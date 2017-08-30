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15:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Очевидцы: между Ростовом и Батайском в ДТП попал автобус с детьми

Очевидцы сообщили об аварии, в которую попал автобус с детьми.

В социальных сетях написали, что ДТП произошло на трассе между Ростовом и Батайском.

«Помощь пострадавшим оказана на месте», — говорится в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В региональном управлении МВД об этом происшествии ничего не сообщили. Однако уточнили, что утром в донской столице ребенок пострадал в другой аварии с общественным транспортом.

По информации полицейских, водитель автобуса № 35 не справился с управлением на улице Ленина и врезался в легковушку. В результате травмы получил 10-летний ребенок, который находился в автобусе.

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