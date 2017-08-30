Экс-владельца «Павловскгранита» конвоировали из Воронежа в московское СИЗО

Источник: Вести - Воронеж

В Москве Пойманова ждут следственные действия по другому уголовному делу с аналогичным обвинением. После его возбуждения известный бизнесмен в мае 2017 года оказался под стражей.

Сергея Пойманова задержали в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями, из-за которых компания «Павловскгранит-Инвест» потеряла активы на 930 млн рублей. Пресненский райсуд арестовал Сергея Пойманова до 7 июля, а потом продлил срок содержания под стражей до 7 ноября.

По версии следствия, Пойманов организовал вывод активов из «Павловскгранита» с помощью офшоров, чтобы избавиться от контроля крупнейших кредиторов предприятия — «Сбербанка» и «Сбербанк Капитала». Незаконные операции он совершил в 2011 году в два этапа. Но в итоге всё равно остался без предприятия из-за долгов, в чём обвинил «Сбербанк» и Германа Грефа. Имя воронежского коммерсанта прогремело на всю страну в январе 2017 года в связи с иском к Сбербанку и его топ-менеджерам, в первую очередь к Герману Грефу.

Позже Сергей Пойманов признан банкротом и в США. Его попытка взыскать 750 млн долларов морального ущерба за потерю контроля над крупнейшим в Европе предприятием по добыче щебня провалилась.

Разорение «Павловскгранита» стала поводом для нескольких уголовных дел против Сергея Пойманова. Одно из них слушается сейчас в воронежском суде. Согласно обвинению, в июле 2011 года учредитель ООО «Павловскгранит-Бетон» и депутат облдумы Сергей Пойманов вывел из собственности компании единственный ее актив — бетонно-растворный узел и земельный участок под ним.

Силовики отследили цепочку, как недвижимость оказалась в ООО «Росгранит» — фирме, аффилированной с Сергеем Поймановым. Позже Пойманов через свою фирму ООО «ДорИнвестСтрой» продал бетонный комплекс некому ИП за 15 млн рублей. Своими действиями Сергей Пойманов увеличил неплатежеспособность ООО «Павловскгранит-Бетон», что привело к банкротству компании по инициативе кредиторов.