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15:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд заключил под стражу председателя Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергея Ковалева

Обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения.

Источник: Reuters

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, Нижегородский районный суд Нижнего Новгород 30 августа 2017 года рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Ковалева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 («Виды соучастников преступления»), п. «а» ч.3 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В ходатайстве следователя указано, что Сергей Ковалев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, преступление, совершено в светлое время суток, в общественном месте, в присутствии свидетелей, кроме того, обвиняемый является организатором данного преступления.

Кроме того, обвиняемый Сергей Ковалев, как бывший сотрудник ОВД, осведомлен о формах и методах деятельности правоохранительных органов относительно обнаружения, сбора и фиксации доказательств.

Также в ходе следствия установлено, что мотивом совершения данного преступления послужила профессиональная деятельность потерпевшего, гражданина Нижнего Новгорода Сергея Сиволдаева, а именно обвиняемый является директором Общества, которое занимается транспортными перевозками, и он является председателем Ассоциации Нижегородских перевозчиков, а потерпевший представлял интересы администрации Нижнего Новгорода в Арбитражном суде в связи реформированием транспортной инфраструктуры администрацией города по поводу разногласий между горадминистрацией и Ассоциацией транспортных перевозок.

В судебном заседании следователь и помощник прокурора ходатайство поддержали в полном объеме.

Обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгород обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 октября 2017 года включительно.

Постановление не вступило в законную силу.

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