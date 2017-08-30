Водитель получил шесть лет колонии за гибель женщины и ребенка в ДТП на трассе в Свердловской области
Екатеринбург. 30 августа.
Екатеринбург. 30 августа.
Н. Швецова признан виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц) и приговорен к шести годам колонии общего режима.
С виновника ДТП также взыскано более 2 млн рублей компенсации морального вреда и причиненного ущерба в пользу отца погибшей женщины и отца детей, говорится в
Установлено, что в ноябре 2016 года Н. Швецов за рулем автомобиля «Сузуки Вагон-р-Солио» ехал со своей знакомой и тремя ее детьми по автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».
Отмечается, что у подсудимого не было водительского удостоверения и достаточных навыков вождения. При повороте его автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.
«В результате
Кроме этого, тяжкий вред здоровью был причинен детям семи и девяти лет.