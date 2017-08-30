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15:39 (мск), источник: Интерфакс

Водитель получил шесть лет колонии за гибель женщины и ребенка в ДТП на трассе в Свердловской области

Екатеринбург. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Невьянский городской суд Свердловской области вынес приговор 20-летнему Никите Швецову, по вине которого в дорожной аварии погибла его знакомая с ребенком, а также пострадали еще двое детей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

Н. Швецова признан виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц) и приговорен к шести годам колонии общего режима.

С виновника ДТП также взыскано более 2 млн рублей компенсации морального вреда и причиненного ущерба в пользу отца погибшей женщины и отца детей, говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в ноябре 2016 года Н. Швецов за рулем автомобиля «Сузуки Вагон-р-Солио» ехал со своей знакомой и тремя ее детьми по автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».

Отмечается, что у подсудимого не было водительского удостоверения и достаточных навыков вождения. При повороте его автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и ее двухлетний ребенок скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Кроме этого, тяжкий вред здоровью был причинен детям семи и девяти лет.

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